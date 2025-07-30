Подорожавшие квитанции за ЖКУ получат псковичи в августе

11:58, 30 июля 2025, ПАИ

Жители Псковской области начнут получать квитанции с новыми тарифами на коммунальные услуги с августа этого года, сообщили в пресс-службе министерства тарифов и энергетики Псковской области.

Новые тарифы вступили в силу с 1 июля 2025 года. Повышение затронуло теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (природный и сжиженный газ), услуги по вывозу мусора. Рост составил 12 %.

В министерстве отметили, это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, в числе которых плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт, не подлежат государственному регулированию, соответственно, их рост может произойти в течение года.

Для граждан, чьи расходы на ЖКУ превышают 22 % от совокупного семейного дохода, предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Подать заявление на получение субсидии можно через портал «Госуслуги», в отделении МФЦ, в территориальном отделе социальной защиты по месту жительства, напомнили жителям региона.

Подробнее о том, как изменились тарифы на коммунальные услуги в Псковской области, смотрите в специальных карточках ПАИ.