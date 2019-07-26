Лабрадор-ретривер помог псковским таможенникам найти тайник с сигаретами

09:56, 26 июля 2019, ПАИ

На российско-эстонской границе на таможенном посту МАПП Шумилкино в Печорском районе выявили 80 пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Интерес к боковым нишам багажника автомобиля проявила служебная собака породы лабрадор-ретривер по кличке Милсбрук Играна. Сотрудники таможни осмотрели автомобиль при помощи инспекционно-досмотрового комплекса, на снимке обнаружились подозрительные объекты, и машину направили на досмотр.

Оказалось, что житель Латвии, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, решил провезти в технологических полостях кузова табачную продукцию различных марок, произведенную в Таджикистане. Мужчина пояснил, что вез сигареты для личного использования.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.