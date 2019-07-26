29 июля завершится приём документов от кандидатов на сентябрьские выборы в Псковской области

11:25, 26 июля 2019, ПАИ





Территориальные избирательные комиссии Псковской области завершат прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления 29 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома.

До 8 августа ТИКи должны принять все решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации.

В Единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут 13 избирательных кампаний. Предстоит выбрать депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательном участку №2 (Псков), депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов.

Кроме этого, состоятся выборы депутатов сельских поселений «Карамышевская волость» и «Середкинская волость» Псковского района, дополнительные выборы депутата Собрания Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Собрания городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 и дополнительные выборы депутатов Собрания Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

На 33 вакантных мандата претендуют 106 человек. На данный момент 28 кандидатов уже имеют статус зарегистрированных. Подробно - на официальном сайте облизбиркома.

В Единый день голосования 8 сентября на территории Псковской области откроются 114 избирательных участков.