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10 млн рублей выделят на ремонт дворов в Великих Луках

10 млн рублей субсидий за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета выделят Великим Лукам на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя главы городской администрации Наталья Дмитриева на 24-ом заседании Великолукской городской Думы 26 июля, в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в целом, вносимые изменения касались социальной сферы города. Помимо предусмотренных субсидий на капремонт и ремонт дворов, запланированы ещё и средства на трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на другие нужды социальной сферы.

Депутаты Великолукской городской Думы поддержали поправки в бюджет, признав их высокую социальную значимость.

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