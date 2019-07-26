В Пскове многодетный отец получил квартиру благодаря помощи «Семейной приемной»

16:07, 26 июля 2019, ПАИ

В Пскове многодетный отец получил двухкомнатную квартиру благодаря помощи «Семейной приемной» партпроекта «Единой России» «Крепкая семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Многодетный отец обратился за помощью к региональному координатору партпроекта «Крепкая семья», исполняющей полномочия главы Пскова Елене Полонской. Он сообщил, что у него пять детей, один из которых ребёнок-инвалид, и попросил помощи в решении жилищного вопроса. Елена Полонская помогла решить проблему и поспособствовала получению двухкомнатной квартиры на улице Маргелова в Пскове. Ранее этой семье уже отказали в суде на получение жилья в первоочередном порядке.

Помимо этого в рамках приёма граждан 25 июля региональный координатор партпроекта помогла решить вопросы по устройству юных псковичей в школу и детский сад.

Так, в первом случае к Елене Полонской обратилась пожилая женщина с просьбой посодействовать в поступлении её внучки в первый класс в псковскую городскую школу. Девочка имеет регистрацию в деревне Дуброво Псковского района. По ходатайству регионального координатора партпроекта ребенку будет предоставлено место в общеобразовательном учреждении Пскова, при условии обращения с предоставлением всех документов родителями.

Во втором случае — в результате обращения Елены Полонской в управление образования Пскова был получен письменный ответ о предоставлении места юному псковичу в детском саду компенсирующего вида №17.

Кроме того, в этот день в «Семейной приемной» выслушали и других псковичей по проблемам предоставления и благоустройства жилых помещений. «Всем обратившимся на приём даны подробные разъяснения по интересующим вопросам», - отметили в пресс-службе.

Каждый четвертый четверг месяца псковские семьи могут обратиться в «Семейную приемную» (Псков, улица Гоголя, 9) с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по телефону 8(8112)66-25-12.