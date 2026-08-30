В Пскове изменится схема входа в кремль из-за принесения десницы святителя Спиридона

10:59, 30 августа 2026, ПАИ

Изменение пропускного режима Псковского кремля анонсировал Псковский музей-заповедник в своём канале в мессенджере МАХ. Они связаны с тем, что 31 августа состоится принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Троицкий собор. Поклонится святым мощам можно до 2 сентября.

С 17:00 31 августа до 15:00 2 августа вход на территорию крома будет осуществляться через башню Святых ворот (Рыбницкую), а выход – через Северные ворота.

Также в эти дни вход в Псковский кремль свободный.