Вдова полкового священника из Псковской области задала вопрос на форуме «Вместе победим»

23:26, 29 августа 2026, ПАИ

Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим» прошёл с 26 по 28 августа 2026 в Москве на площадке Дворца пионеров. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Защитники Отечества» по Псковской области.

Ключевая повестка форума была посвящена поддержке ветеранов и их семей, сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе. В рамках деловой программы состоялась встреча участников с членом Попечительского совета фонда «Защитники Отечества» Сергеем Степашиным.

Социальный координатор псковского филиала, вдова полкового священника Надежда Цыганова подняла вопрос о необходимости создания военно-учётной специальности для военного духовенства. По её словам, это позволит регламентировать деятельность священнослужителей в зоне проведения СВО и обеспечить им соответствующие социальные гарантии. Также обсуждались другие актуальные правовые вопросы, касающиеся адаптации военнослужащих.

В работе форума приняли участие более двух тысяч ветеранов СВО и членов их семей из всех регионов России, а также представители власти, духовенства, эксперты и общественные организации.

Псковскую область представили три ветерана СВО, выпускники кадровой региональной программы «Герои земли Псковской» – Станислав Пугач, Андрей Гордей и Олег Трофимов, – а также сотрудники филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по региону.

Организаторами форума выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание» и правительство Москвы. Участники отметили, что такие площадки позволяют напрямую доносить проблемы до представителей министерств и ведомств, а диалог между государством и защитниками Родины делает любые вопросы решаемыми.