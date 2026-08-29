Наталья Мельникова оценила выставку «Россия начинается здесь»

23:45, 29 августа 2026, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» - пространство, в котором особенно ярко чувствуется, насколько многогранна и самобытна наша Псковская область, сказала сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова в своём канале в MAX.

«Каждый рассказывает о себе - о своей истории и людях, традициях и достижениях, природных богатствах, промыслах и предприятиях, о том, чем по праву гордятся жители. У каждого района - своё лицо, свой характер и своя уникальность. Где-то это древние памятники и богатейшее историческое наследие, где-то - уникальная природа, народные промыслы, сельское хозяйство, производство или современные проекты. Но вместе всё это складывается в единый образ нашей Псковской земли», – отметила Наталья Мельникова.

Она добавила, что такие выставки помогают увидеть родной регион по-новому. И особенно важно, что за каждым представленным достижением стоят конкретные люди - талантливые, трудолюбивые, неравнодушные жители, которые каждый день развивают свои территории и сохраняют их самобытность.

«Горжусь Псковской областью и рада видеть, как она раскрывается во всём своём многообразии», – подчеркнула Наталья Мельникова.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.