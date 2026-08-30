Вдовьи помочи наступили по народному календарю

10:38, 30 августа 2026, ПАИ

Память святого Мирона, служившего некогда пресвитером в Ахаии, отмечают православные сегодня, 30 августа. На Мирона обыкновенно бывали ветры, а если утром выпадала роса и был туман, то можно было ждать хорошей погоды, пишет портал calend.ru.

Начинался активный листопад, приближалась осень, и пора было заканчивать полевые работы: «На Мирона не отсеешься – на следующий год соберёшь одни цветочки». На Руси этот праздник имел ещё одно название – Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

На Вдовьих помочах сообща косили сено, жали, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области ожидаются грозы и до 23 градусов тепла.