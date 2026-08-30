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Общество

Режим беспилотной опасности отменён в Псковской области

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области утром 30 августа. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MАХ.

Фото: ПАИ

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – говорится в сообщении.

Жителям региона также напомнили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи. Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.

Добавим, что беспилотная опасность в Псковской области была объявлена в 12 ночи.

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Беспилотная опасность объявлена в Псковской области

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