Грозы и до 23 градусов тепла прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачную с прояснениями погоду прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будут идти кратковременные дожди, днём местами ожидается гроза. Ветер южных направлений со скоростью от шести до десяти метров в секунду.
Температура по области днём от +18 до +23 градусов, в Пскове синоптики прогнозируют от +20 до +22. Атмосферное давление низкое.
В Пскове изменится схема входа в кремль из-за принесения десницы святителя Спиридона