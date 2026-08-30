Грозы и до 23 градусов тепла прогнозируют в Псковской области сегодня

09:33, 30 августа 2026, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будут идти кратковременные дожди, днём местами ожидается гроза. Ветер южных направлений со скоростью от шести до десяти метров в секунду.

Температура по области днём от +18 до +23 градусов, в Пскове синоптики прогнозируют от +20 до +22. Атмосферное давление низкое.