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Общество

20 тонн польских яблок уничтожили в Псковской области

20 тонн польских яблок уничтожил Россельхознадзхор на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже 26 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ранее 25 июля в Усвятском районе в результате совместных мероприятий сотрудники Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни передали Россельхознадзору  транспортное средство, которое незаконно перевозило из Белоруссии подкарантинную продукцию без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В грузовом отсеке автомобиля обнаружили партию свежих яблок из Польши. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, отсутствовали.

В отношении физического лица возбудили дело об административном правонарушении, выписан штраф.

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