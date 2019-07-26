Tele2 показывает видеоистории, пока абонент звонит

16:19, 26 июля 2019, ПАИ

Мобильный оператор Tele2 первым на российском рынке запустил сервис видеоисторий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele2, теперь абоненты могут смотреть видеоконтент во время исходящего вызова – до соединения с собеседником.

Tele2 начала показывать развлекательный контент, видео об инновационных услугах и рекламные ролики. При развитии сервиса клиент сможет сам управлять контентом.

Пользователь услуги при исходящем вызове просматривает видеоконтент, установленный оператором. Технология позволит клиенту с пользой провести время ожидания ответа, а оператору – проинформировать абонента о новых сервисах и продвинуть свои услуги. Видеоокно появляется вместо стандартного поля исходящего вызова.

Видеоистории доступны на устройствах c поддержкой Android при установленном приложении «Гудок». Менять стандартные звонковые приложения клиентам не нужно. Запуск сервиса Tele2 стал возможен благодаря масштабному развитию сетей 3G/4G – услуга работает при доступном скоростном мобильном интернете (или WiFi).

Tele2 подготовила несколько сценариев использования новой технологии. Так, оператор проигрывает видеоисторию после звонка абонента на линию поддержки. В ходе ожидания ответа клиент смотрит рекламные ролики и видео об обслуживании онлайн. Во время звонка абоненту показывают видеоисторию о сервисах Tele2, например, услуге «Мои знакомства» или Tele2 TV. Помимо информационного контента, пользователи просматривают развлекательное видео. В будущем абонент сможет сам управлять контентом – например, устанавливать видеокарточку для звонка определенному собеседнику. Понравившуюся историю можно выбрать как предпочтительную и при желании заменить на новую.

«Видеоистории – еще одно инновационное предложение Tele2. Мы первыми запускаем услугу, которая позволит клиенту вместо банального сигнала вызова увидеть интересный и познавательный контент. Тем самым компания сможет повысить лояльность клиентов за счет трендового сервиса, освоить новый канал продвижения услуг Tele2 и способствовать росту ARPU в среднесрочной перспективе», - отметила директор по новым проектам Tele2 Надежда Шевцова.