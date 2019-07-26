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Общество

Специалисты «Псковэнерго» отработали взаимодействие по ликвидации последствий природной стихии

24-25 июля в Псковской области на базе филиала «Россети Северо-Запада «Псковэнерго» прошли масштабные учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В ходе мероприятия отрабатывалось взаимодействие между мобильными бригадами Северных, Южных, Западных и Восточных электрических сетей «Псковэнерго», а также с органами власти, подразделениями ГУ МЧС России по Псковской области, дорожными службами и персоналом ЖКХ Великолукского района.

«После ударов природной стихии, в условиях массовых технологических нарушений решающее значение имеют оперативность отклика и согласованность действий, - отметил главный инженер филиала Андрей Кузьмин, приветствуя участников учений. - Сегодня мы должны проверить оперативную готовность всех служб и подразделений, отработать практически навыки совместной работы и взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу энергии потребителям».

Практическая часть аварийно-восстановительных работ масштабных учений развернулась на объектах электросетевого комплекса Южных электрических сетей «Псковэнерго» в Великолукском районе, где организовали тренировочные рабочие места на действующем оборудовании. После прохождения необходимых инструктажей и допусков мобильные бригады произвели основные этапы аварийно-восстановительных работ, которые обычно требуются при ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. Так, на рабочих местах прошли уборка угрожающих падением на линии деревьев, замена и выправка опор, ремонт трансформаторной подстанции, подключили передвижной дизель-генератор к социально-значимым объектам в деревне Булынино.

В ходе учений также отрабатывалось взаимодействие диспетчерских служб и операторов «горячей линии» «Псковэнерго» по реагированию на обращения потребителей.

При подведении итогов совместных учений, на заседании оперативного штаба отмечены хорошая подготовка и слаженное взаимодействие мобильных бригад.

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