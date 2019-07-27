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Общество

Около 160 административных правонарушений в сфере миграции выявили полицейские в Псковской области

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С 16 по 22 июля в Псковской области проходила операция «Нелегал-2019», в ходе которой полицейские выявили 159 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Также сообщается, что 136 нарушений были связаны с правилами въезда и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и 23 – с нарушением порядка применения и использования иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации.

Суды Псковской области, как отметили в ведомстве, вынесли 4 4 решения об административном выдворении, в том числе 2 - в форме принудительного перемещения через государственную границу с размещением в Центре временного содержания иностранных граждан в Пскове. Граждане были оштрафованы на общую сумму 362 тысячи рублей, взыскано 134 тысячи рублей.

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