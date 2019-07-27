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Общество

12-летний мальчик утонул в реке во время экскурсии в Свердловской области

В Свердловской области во время экскурсии в реке утонул 12-летний подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

О гибели подростка стало известно 26 июля. Мальчик воспитывался в детском дома и был на экскурсии вместе с группой под руководством старшего.

Сейчас специалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Тело 12-летнего мальчика направлено на экспертизу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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