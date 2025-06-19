Молодёжный совет при комитете по культуре заработал в Псковской области

07:47, 19 июня 2025, ПАИ

Молодёжный совет при комитете по культуре начал свою работу в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном профильном комитете.

В состав совета вошли 15 молодых людей от 18 до 35 лет из разных муниципалитетов региона. Среди них – представители музыкальной, театральной и поэтической сферы, библиотечного и музейного дела, дополнительного образования детей, а также лидеры общественного мнения и активисты.

Создание молодёжного совета – важный шаг на пути развития культуры в Псковской области, который позволит молодым людям внести свой вклад в сохранение и развитие культурного наследия и принять участие в формировании культурной политики региона, отметили в профильном комитете.

Молодёжный совет в своей деятельности будет активно взаимодействовать с подведомственными учреждениями комитета по культуре, комитетом по молодёжной политике, отделениями Союзов художников, литераторов и композиторов, творческими объединениями региона, кластером «Таврида.АРТ», а также общественными организациями, в числе которых «Движение первых» и «Росмолодёжь».

Молодёжные советы формируются на базе региональных профильных министерств по поручению Министерства культуры РФ.