Студенты колледжа ПсковГУ вошли в число лучших на всероссийской олимпиаде

08:44, 19 июня 2025, ПАИ

Студенты колледжа ПсковГУ, обучающиеся по специальности «Туризм», вошли в число лучших на Всероссийской (с международным участием) олимпиаде учащихся и студентов по сервису, туризму и гостиничной деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Олимпиада проводилась в номинациях «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент в туристской и гостиничной индустрии», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Торговое дело», «Индустрия питания», «Событийная индустрия», «География», «Обществознание», «История», «Музеи и культурное наследие», «Предоставление экскурсионных услуг».

Абсолютными победителями – финалистами олимпиады стали Аделина Джангирян, Анна Дзюндзяк, Алина Мещерякова, Виктория Мелюшина (студенты получили 100 баллов). Призёры – Дарья Медведева, Анастасия Дорошко, Карина Иванова, Варвара Иванова, Элеонора Цудзевич, Елизавета Кузнецова (96–98 баллов).

Студенты колледжа ПсковГУ под руководством преподавателя Ларисы Кузыченко уже более шести лет принимают самое активное участие в олимпиадном движении.

В этом году олимпиада объединила более 10 тысяч участников из 87 регионов и четырёх зарубежных стран. Имена победителей и призёров внесли в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших исключительно выдающиеся способности. Сформирован кадровый резерв, уточнили в пресс-службе.