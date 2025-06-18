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Общество

Плывущий по Балтийской на сапборде пскович попал на видео

Житель Пскова решил проплыть по затопленной улице Балтийской на сапборде. Видео ПАИ предоставила живущая в этом районе псковичка Алёна Карпова.


Напомним, 17 июня выпала декадная норма осадков. При этом, как отметила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, дождь был локальный. «Псковская область – не самый густонаселённый регион, и такие дожди часто не фиксируются метеостанциями. Для летнего сезона это норма», – добавила она.

В Пскове подтопило часть улицы Балтийской и подъезды к Ольгинскому мосту, а часть улицы Западной превратилась в пруд из-за дождей.

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