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Общество

В лесах Псковской области после дождя корзинами собирают грибы

Лисички начали массово находить грибники после прошедших в Псковской области дождей. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в себежском лесу женщина собрала сразу две корзины лисичек.

Внушительный улов. Фото: Иоанна Хохлова

Радуют грибников и леса Гдовского района. «Лисички после дождика начали расти активнее. Подосиновички идут потихоньку. Нашла самую «спелую» земляничку, остальные все зелёные», – рассказала ещё одна любительница тихой охоты и добавила, что лучше искать лисички во мху, так как у дорог они совсем небольшого размера. Единственным препятствием для грибников могут стать, как высказалась подписчица, «лютые комары».

  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына
  • Лисички, подосиновики и почти спелая земляника
    Фото: Анна Пшеницына

Активно собирают грибы и в Плюсском муниципальном округе, а именно в деревне Ляды. «Нашла пять белых, один только был нормальный. Шесть красных – три хороших, три старых и сухих. Лисички-кнопочки массово вылезли, набрала литр. Они самые вкусные, когда молоденькие. И один маслёночек», – уточнила участница сообщества.

  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен
  • Лисички-кнопочки и один маслёнок
    Фото: Вайлетт Фроузен

Ранее сообщалось, что в Псковской области уже открыли сезон маслят и боровиков, хоть часто грибы находят червивыми.

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