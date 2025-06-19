В лесах Псковской области после дождя корзинами собирают грибы

08:54, 19 июня 2025, ПАИ

Лисички начали массово находить грибники после прошедших в Псковской области дождей. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в себежском лесу женщина собрала сразу две корзины лисичек.

Радуют грибников и леса Гдовского района. «Лисички после дождика начали расти активнее. Подосиновички идут потихоньку. Нашла самую «спелую» земляничку, остальные все зелёные», – рассказала ещё одна любительница тихой охоты и добавила, что лучше искать лисички во мху, так как у дорог они совсем небольшого размера. Единственным препятствием для грибников могут стать, как высказалась подписчица, «лютые комары».



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына

















Активно собирают грибы и в Плюсском муниципальном округе, а именно в деревне Ляды. «Нашла пять белых, один только был нормальный. Шесть красных – три хороших, три старых и сухих. Лисички-кнопочки массово вылезли, набрала литр. Они самые вкусные, когда молоденькие. И один маслёночек», – уточнила участница сообщества.



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен



Фото: Вайлетт Фроузен











Ранее сообщалось, что в Псковской области уже открыли сезон маслят и боровиков, хоть часто грибы находят червивыми.