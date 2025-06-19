В Пскове реставраторы приступили к раскрытию основания колонны часовни церкви Николы со Усохи

08:32, 19 июня 2025, ПАИ

В Пскове реставраторы приступили к раскрытию основания колонны часовни церкви Николы со Усохи, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»







В ходе работ производится вычинка деструктированного камня и замена его на новый в местах утрат.

Часовня Неугасимой Свечи примыкает к алтарной апсиде церкви Николы со Усохи с юго-восточной стороны. Характеризуется широкими открытыми проёмами. Под ней – помещение, перекрытое сводом и имеющее только дверной проём.

Реставраторы на сегодняшний день открыли основание правой колонны часовни. Камень для кладки подготавливают на месте. Предварительно проведена выбраковка при наличии трещин и несоответствии ГОСТу. Теска камня проводится по индивидуальному размеру. Работа ручная, требует высокой квалификации каменщика.

Ведутся работы по инъектированию кладки колонн крыльца, примыкающего к притвору.

Как свидетельствуют летописи, Кончанский храм древнего Опоцкого конца – церковь Николы на Усохе (или в Опоках) – впервые был построен в 1371 году. В 1466 году, когда пожар начался на Усохе, церковь была разрушена.

Церковь Николы со Усохи – памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков. Решением 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).