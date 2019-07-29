Прокуратура потребовала разблокировать эвакуационные выходы в Пыталовской школе и районном ДДТ

15:14, 29 июля 2019, ПАИ

В Пыталовской средней школе и районном доме детского творчества были полностью и частично заблокированы эвакуационные пути. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушения противопожарного режима обнаружили работники прокуратуры Пыталовского района совместно с ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам.

Эвакуационные пути из зданий были заставлены мебелью, что создавало опасность для жизни и здоровья как для несовершеннолетних, так и для взрослых. Прокурор района потребовал от руководителей учреждений незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных.

Реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль, добавили в ведомстве.