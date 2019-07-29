Всероссийский форум молодых семей впервые пройдет в Псковской области

12:57, 29 июля 2019, ПАИ

В Псковской области впервые состоится всероссийский форум молодых семей. Он пройдёт с 5 по 9 августа. Об этом было объявлено в ходе рабочего совещания по подготовке и проведению мероприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По информации организаторов, участниками мероприятия станут более 200 представителей из 42 регионов России, в том числе около 70 детей. Псковскую область будут представлять более 180 человек. Все участники форума проводят активную общественную работу по поддержке детства, материнства и отцовства.

В рамках совещания по подготовке и проведению форума обсуждались вопросы обеспечения безопасности и медицинского сопровождения участников мероприятия. Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев обратил внимание на необходимость проработки вопросов по транспортному сопровождению участников форума, и по взаимодействию с УМВД и МЧС по обеспечению безопасности и медицинского сопровождения во время проведения мероприятий. По итогам совещания поручено подготовить «дорожную карту» и проработать логистику.

Предполагается, что в концертной программе форума будут участвовать лучшие коллективы Псковской области. А волонтёры помогут в сопровождении мероприятия.

По мнению начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Натальи Плявинской, форум молодых семей в Псковской области поможет выявить лучший опыт объединений молодых семей, который в будущем можно будет использовать в Псковской области. При этом, по словам Натальи Плявинской, форум даст псковским семьям возможность пообщаться с активистами России и получить возможность поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки социально значимых проектов, направленных на поддержку молодых семей.

В рамках всероссийского форума молодых семей пройдёт интенсивная программа, которая посвящена развитию семейных клубов и социально ориентированных НКО. Также на мероприятии традиционно пройдет фестиваль клубов молодых семей.

Организатором форума является федеральное агентство по делам молодежи, а основные партнеры мероприятия — администрация Псковской области, ассоциация организаций по защите семьи, национальная родительская ассоциация.