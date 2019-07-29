Денег лишился пенсионер из Санкт-Петербурга в деревне в Псковской области

13:26, 29 июля 2019, ПАИ

В деревне Опухлики Невельского района у пенсионера из Санкт-Петербурга украли банковскую карту и сняли с неё деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

61-летний мужчина приехал в Невельский район из Санкт-Петербурга. Он познакомился с местным жителем. После застолья пенсионер обнаружил, что у него пропала банковская карта, а через некоторое время ему стали приходить СМС о списании денег.

Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка вскоре задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний безработный местный житель. Он признался в преступлении, полиция изъяла банковскую карту. Выяснилось, что житель деревни Опухлики расплатился картой в магазине, он купил продукты и другие вещи на 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 1 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).