Житель Псковского района украл из дачного дома пенсионеров юбилейные медали

15:47, 29 июля 2019, ПАИ

В деревне Поддубье Псковского района местный житель проник в дачный дом пожилых супругов и украл там юбилейные медали, которые вручили пенсионерам как бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления следственного комитета РФ по Псковской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Предполагаемый злоумышленник установлен.

В настоящее время емупредъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование для восстановления всех деталей случившегося.