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Политика

Российское посольство осудило акцию в память о дивизии СС в Эстонии

Посольство России осудило проведение ежегодного сбора ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, которое в очередной раз состоялось в Синимяэ на северо-востоке Эстонии, сообщает ТАСС.

В заявлении дипломатического представительства отмечается, что посольство с возмущением восприняло сбор ветеранов эстонской 20-й дивизии СС, на котором звучали «кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика».

Посольство выразило особую тревогу из-за присутствия на этом сборе молодёжи, которой пытаются преподать уроки почитания тех, кто служил в рядах преступной организации, уничтожившей миллионы невинных людей.

В посольстве отметили, что данный сбор прошёл в год 75-летия освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков и предложили вспомнить об истинных героях, сражавшихся за избавление человечества от «коричневой чумы».

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