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Общество

Две награды китайского международного кинофестиваля боевиков завоевал фильм «Т-34»

Военный блокбастер «Т-34» режиссера Алексея Сидорова завоевал две награды кинофестиваля Jackie Chan International Action Film Week. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Марс-Медиа», которая занималась производством ленты.

Фильм получил приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри «За лучший фильм».

«Т-34» рассказывает о военнопленном Ивушкине, который запланировал сбежать из концлагеря на танке. Фильм вышел в январе этого года и собрал 2 млрд рублей. Главные роли в ленте исполнили актер Александр Петров,  Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов. На борту одноименного легендарного советского танка можно заметить надпись «Псков».

Jackie Chan International Action Film Week проводится в Китае в городе Датун с 2015 года при поддержке актера и режиссера Джеки Чана. В этом году он состоялся с 21 по 27 июля.

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