0
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
10:33
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
10:47
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
15:42
Опубликовано видео с места пожара в Острове
Еще новости
Происшествия

Сторож детсада ответил бензопилой пришедшему за ребенком в воскресенье пьяному мужчине

В Челябинске сторож детского сада отбивался бензопилой от пьяного мужчины, пришедшего в выходной день «забирать ребенка», сообщает «Фонтанка».

Пьяный мужчина в воскресенье пришёл в детский сад и по требовал от сторожа выдать ему ребенка. Охранник детского учреждения пытался объяснить мужчине, что в выходной день в детсаду нет никаких детей, но в ответ получил по лицу. Сторож схватил бензопилу и начал отбиваться от пьяного гостя, в результате визитер был ранен.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия. Мужчина заявил стражам порядка, что его ранил бензопилой охранник детского сада. Сторож в свою очередь пытался объяснить, что отбивался от пьяного и агрессивного мужчины.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Позднее его и сторожа детского сада доставили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
25 июля 2019
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
Опубликовано видео с места пожара в Острове
23 июля 2019
Опубликовано видео с места пожара в Острове
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
22 июля 2019
Псковские спасатели поощрены за участие в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук
22 июля 2019
Власти региона проверяют информацию о травмировании новорождённого в роддоме Великих Лук

Идет загрузка...