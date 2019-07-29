Сторож детсада ответил бензопилой пришедшему за ребенком в воскресенье пьяному мужчине

17:27, 29 июля 2019, ПАИ

В Челябинске сторож детского сада отбивался бензопилой от пьяного мужчины, пришедшего в выходной день «забирать ребенка», сообщает «Фонтанка».

Пьяный мужчина в воскресенье пришёл в детский сад и по требовал от сторожа выдать ему ребенка. Охранник детского учреждения пытался объяснить мужчине, что в выходной день в детсаду нет никаких детей, но в ответ получил по лицу. Сторож схватил бензопилу и начал отбиваться от пьяного гостя, в результате визитер был ранен.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия. Мужчина заявил стражам порядка, что его ранил бензопилой охранник детского сада. Сторож в свою очередь пытался объяснить, что отбивался от пьяного и агрессивного мужчины.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Позднее его и сторожа детского сада доставили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.