Шесть депутатов встретятся с псковичами в августе

16:39, 30 июля 2019, ПАИ

Шесть депутатов Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы встретятся с псковичами в августе в региональной общественной приемной «Единой России» (улица Гоголя, 9), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

1 августа примет граждан депутат облсобрания Алексей Васильев, 14 августа — руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Виктор Антонов, а 22 августа — председатель Псковского областного Собрания и секретарь регионального отделения партии Александр Котов. В эти дни прием пройдет с 10:00 до 13:00.

6 августа проведет прием заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв, 13 августа – депутат гордумы Сергей Мусиенка, а 29 августа — и. п. главы Пскова, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Время приемов – с 14:00 до 17:00.

Предварительная запись по телефону в Пскове 66-25-12.