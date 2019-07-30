Участок улицы Маргелова перекроют в Пскове связи с ремонтном дороги

17:42, 30 июля 2019, ПАИ

С 1 по 2 августа и с 4 по 9 августа в Пскове в связи с ремонтными работами будет закрыт участок дороги улицы генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в качестве объезда будут использованы улицы Шестака и майора Доставалова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Кроме того, власти просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.