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Общество

Участок улицы Маргелова перекроют в Пскове связи с ремонтном дороги

 С 1 по 2 августа и с 4 по 9 августа в Пскове в связи с ремонтными работами будет закрыт участок дороги улицы генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в качестве объезда будут использованы улицы Шестака и майора Доставалова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Кроме того, власти просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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