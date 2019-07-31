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Общество

Гигантские испанские слизни атаковали Москву

В Москве во дворе дома на улице 3-й Тверской-Ямской появилось огромное количество гигантских испанских слизней. Жители дома подняли панику, начали размещать фотографии невиданных ранее в столичных дворах моллюсков, сообщает Вести.ru.

Специалисты определили, что это слизень Arion lusitanicus, злостный сельскохозяйственный вредитель из Испании. По словам зоологов, этот вид моллюсков раньше жил в Португалии, потом перебрался в Испанию, а сейчас даже обнаружен на юге России, но зоологи удивлены, что эти слизни появились в Москве. По мнению специалистов, возможно, они были завезены вместе с кустами, которые привозились для благоустройства территории двора.

Председатель всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов отметил, что популяция этого вида моллюсков может быстро развиваться, так как у них в Москве нет естественных врагов. При этом он добавил, что эти слизни являются переносчиками бычьего цепня. Это представляет угрозу для жителей и особенно для детей, которые играют во дворе.

Местные жители жалуются, что испанские слизни, появившиеся в московском дворе, за один день под корень уничтожают по паре кустов. «Очень много едят, и уничтожить их очень трудно. Я с ними как только ни боролся, они все равно очень быстро плодятся», - посетовал местный житель.

Эксперты отмечают, что скорее всего это не единственный двор в Москве, где обитают эти моллюски. Они призывают москвичей не дотрагиваться до слизней голыми руками и не допускать их поедания домашними животными.

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