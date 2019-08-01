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Общество

Взносы на капремонт вырастут в Псковской области в пределах инфляции

В Псковской области взносы на капремонт увеличатся в пределах инфляции, которая прогнозируется от 4 до 4,5%. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Сергей Грахов добавил, что увеличение должно произойти со следующего года.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ призвал псковичей не пытаться сэкономить за счет других, не платят за капремонт. «Это неправильно по отношению к другим людям», - констатировал он.

Сергей Грахов также отметил, что собирать средства на специальных счётах для конкретного дома гораздо выгоднее. Он напомнил, что копить средства на капремонт можно на общем счёте фонда или на счёте дома. В данный момент в Псковской области 84 дома копят средства на капремонт на собственном счёте. Всего в Псковской области 4 тысячи 810 домов.

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