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Общество

Останки 50 красноармейцев перезахоронили в Псковском районе

1 августа в Псковском районе у мемориала «Жидилов Бор» перезахоронили останки 50 красноармейцев. Церемония прошла в рамках траурного митинга, посвященного 75-летию освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», на митинг пришли представители местной власти, партийцы, общественники, ветераны и родственники погибших солдат. Родственникам погибших красноармейцев были переданы личные вещи, которые поисковики обнаружили рядом с останками солдат.

К собравшимся на митинге обратился секретарь районного отделения «Единой России» Андрей Неофитов. Он призвал псковией чтить подвиг советского народа и никогда о нём не забывать. После этого участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братскому захоронению.

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