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Общество

Псковские налоговики подвели итоги работы за полгода

1 августа в Пскове были подведены итоги работы межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области за первое полугодие текущего года и определены задачи на третий квартал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Нелли Михайлова рассказала о положительной динамике роста доходов Псковской области, проводимой работе налоговой инспекции, о существующих задолженностях по налогам и страховым взносам. Также она подвела итоги работы единого реестра, заявив о росте процента оказания услуг в электронном виде.

Кроме того, Нелли Михайлова определила задачи на третий квартал. В частности, налоговики должны будут обеспечить снижение совокупной задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, и провести масштабную информационную кампанию по исполнению налоговых уведомлений по имущественным налогам в этом году.

В ходе совещания также с докладами выступили начальники отдела урегулирования задолженности и отдела камеральных проверок №3.

Исполняющая обязанности руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова отметила, что задача федеральной налоговой службы по всем направлениям - снизить задолженности на 5%, чего в Псковской области не происходит. Поэтому она подчеркнула, что необходимо уделить этой проблеме больше времени. Анна Кутузова также выразила слова благодарности представителям городской и районной власти за сотрудничество. «Нас слышат, помогают и участвуют», - подчеркнула она.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков поблагодарил сотрудников налоговой службы за подробный отчет и обратил внимание на важность расширения существующей информационной работы с населением. По его словам, простые граждане, предприниматели не всегда понимают важность уплаты налогов. Поэтому необходимо активнее информировать население о том, на что, куда и зачем нужно своевременно платить налоги.

Депутат Псковской гордумы Эдуард Белов отметил, что в этом году в адрес народных избранников не поступает обращений граждан по взаимодействию с налоговой службой. По его словам, раньше депутаты были последней инстанцией в таких вопросах, то теперь налоговики решают спорные моменты на месте. «Уменьшение на 100% обращений граждан с такими проблемами к депутатам - показатель вашей работы», - заключил парламентарий.

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