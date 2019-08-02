Для новой школы в Дно закупили оборудование

13:55, 02 августа 2019, ПАИ

2 августа председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова посетили строящуюся школу в Дно. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, директор образовательного учреждения Татьяна Николаевна рассказала, что уже закуплено все необходимое оборудование. Она отметила, что каждый класс будет оборудован интерактивными досками.

Александр Седунов проинформировал, что в следующем году по нацпроекту «Образование» ожидается большая поставка компьютеров, в том числе и в районные школы.

Директор школы сообщила, что для читального зала и библиотеки тоже уже закуплено учебное оборудование на 22 млн рублей.

«Сегодня эта школа оснащена всем современным оборудованием. И мне хочется, чтобы это оборудование шло во благо всем нашим детям, чтобы они получали дополнительные возможности. И главное, чтобы мы это ещё и сохранили на будущие годы», - отметил Александр Седунов.

Александр Седунов и Татьяна Пахомова осмотрели спортзал, кабинеты школы, в которых сейчас идет сборка мебели, в процесс подготовки учебного заведения вовлечены и родители. «Та работа, которая ведётся родителями с точки зрения промывки, сбора оборудования, сборки мебели - очень важна, вам за это низкий поклон», - заявил Александр Седунов.

Он также поинтересовался окончанием благоустройства прилегающей к школе территории, подрядчик заверил, что до 10 августа работы будут завершены.

Председатель комитета по образованию напомнил, что школа в Дно возводится в рамках участия Псковской области в нацпроекте «Образование» и заявил, что получить средства на строительство учебного заведения удалось благодаря губернатору Михаилу Ведерникову. Он также добавил, что дальше во всех муниципалитетах поэтапно будут появляться новые образовательные учреждения, поскольку нацпроекты «позволяют это сделать».

Татьяна Пахомова отметила, что в первую очередь нужно поблагодарить региональные власти за возможность участия в нацпроекте. Советник губернатора считает, что новое оборудование в школе откроет больше возможностей для обучения детей. По ее словам, власти Дновского района будут держать на контроле этот объект, но заметила, что необходимо контролировать состояние и других школ.

Александр Седунов добавил, что новую школу можно и нужно использовать с точки зрения дополнительных возможностей, не только для детей, которые учатся в ней, но и для всего Дновского района. «Все должно использоваться. И даже если дети учатся в гимназии, в первой школе, в других школах, которые находятся не в самом районом центре, они могут сюда приезжать вместе с родителями и заниматься спортом, например. Я уверен, что школа - это центр роста не только образования, но и дополнительного образования», - подчеркнул председатель комитета по образованию.

Новая школа в Дно на 500 мест заменит аварийное здание 1947 года постройки. На строительство было выделено свыше 378 млн рублей из бюджетов различного уровня. Трехэтажное здание будет соответствовать самым современным требованиям. Строительство школы проходит в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест в образовательных учреждениях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролирует реализацию проекта. Школа откроется 1 сентября.