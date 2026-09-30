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Общество

В Псковской области большинство культурных событий ориентированы на семьи – эксперт

Большинство мероприятий в учреждениях культуры Псковской области ориентированы на семейную аудиторию. Об этом сообщила заместитель министра культуры региона Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

Фото: ПАИ

«В основном все наши мероприятия мы ориентируем на семейную аудиторию. Мы хотим сделать так, чтобы людям любого возраста, в том числе и с детьми, было интересно приходить к нам, посещать наши учреждения культуры, посещать родителям наши мероприятия», – сказала Екимова.

По её словам, речь идёт прежде всего о событийных мероприятиях. В качестве примеров Екимова привела летнюю фестивальную программу, начиная с Дней пушкинской поэзии и мультимедийного шоу в Псковском кремле, заканчивая реконструкцией «Александрова дорога» в Самолве и фестивалем «Лешуга».

Ориентация учреждений культуры Псковской области на семейную аудиторию – это последовательная политика, которая реализуется в регионе не первый год. Крупнейшие событийные мероприятия традиционно включают отдельные программы для родителей с детьми: на Пушкинском празднике поэзии работают детские площадки, конкурсы рисунка и интерактивные зоны, а организаторы ещё в 2018 году ставили задачу сделать праздник «семейным», подчёркивая, что «пушкинская прививка начинается с семьи». Аналогичный подход применяется и к Ганзейским дням, где для детей и взрослых организуются совместные игры, мастер-классы и театральные представления.

Отдельное направление – работа с многодетными семьями. В 2024 году, объявленном Годом семьи, в регионе прошло почти 50 тысяч тематических мероприятий, был впервые организован грантовый конкурс семейных проектов, а губернатор Михаил Ведерников назвал главным итогом популяризацию многодетности. Тогда же появились новые меры поддержки, включая выплаты при рождении третьего ребёнка и компенсацию обучения для детей из многодетных семей.

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