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Почему карьерный успех не приносит счастья, объяснила психолог

Достижение высокой должности, роста дохода и признания не всегда приносит удовлетворение – вместо него может прийти растерянность и пустота. О причинах этого «Известиям» рассказала психолог, арт-директор ресторана русской кухни «Ухват» Татьяна Смирнова.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По её словам, человек годами движется к одной вершине – доходу, бизнесу, статусу, признанию. Цель задаёт ритм жизни и наполняет дни ощущением прогресса, но когда она достигнута, на смену ожидаемому подъёму приходят растерянность и пустота.

Причин несколько. Первая – разрыв между внешними достижениями и внутренними ожиданиями: человек бессознательно ждёт, что должность или доход принесут уверенность, свободу и ощущение собственной ценности, но внешние результаты не всегда закрывают внутренние потребности.

Вторая – исчезновение привычной структуры: пока человек идёт к цели, у него есть задачи, сроки и ощущение прогресса, а после достижения результата эта система рушится, новая ещё не сформирована, отсюда внутренний вакуум.

Третья – цель может оказаться не собственной, а навязанной семьёй, обществом или профессиональной средой. Достигнув статуса, человек понимает, что двигался по чужому сценарию.

Четвёртая – накопленная усталость и адаптация: во время движения к цели человека поддерживает мобилизация, а после её достижения истощение становится заметнее, при этом доход и статус со временем перестают вызывать прежние эмоции.

Справиться с опустошением, по словам психолога, помогают не новые достижения, а более глубокие ориентиры.

«После достижения очередного рубежа полезно задавать себе не вопрос «Чего я хочу достичь дальше?», а более глубокий: «Ради чего я хочу жить и что останется после меня, если убрать карьерные достижения?» Ощущение наполненности редко держится на одном столпе. Кроме карьеры его дают отношения, творчество, развитие, интерес к самой жизни, вклад в других людей», – рассказала Татьяна Смирнова.

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