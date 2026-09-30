Новый автобус для пациентов появился в Невельской межрайонной больнице

11:14, 30 сентября 2026, ПАИ

Автопарк Невельской межрайонной больницы пополнился современным 17-местным автобусом, сообщает газета «Невельский вестник».

Как отметила главный врач медучреждения Олеся Голубева, новый транспорт станет полноценным помощником в организации медицинской помощи. «Наша главная задача – сделать медицину доступной для каждого, независимо от того, как далеко от райцентра живёт человек. Этот автобус – важный шаг к тому, чтобы путь к здоровью стал для наших пациентов проще и быстрее», – подчеркнула она.

Автобус будет курсировать по нескольким маршрутам: доставлять сельских жителей на диспансеризацию и профилактические осмотры, возить пациентов к узким специалистам в Великие Луки, а также обеспечивать трансфер между филиалами больницы для проведения исследований и посещения специалистов, которых нет в филиалах.

Приобретение стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».