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Форум «Сила бренда» стартовал в Пскове

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона», посвящённый развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов, проходит в гостиничном комплексе Пскова «Квартал Мейера» сегодня, 30 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Регион стал ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге. Мероприятие продлится до 1 октября и соберёт представителей федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества.

В конференц-зале стартовала интерактивная лекция о развитии территориального брендинга в России и возможностей Псковской области в данном направлении. Её ведёт Василий Дубейковский – руководитель компании CityBranding, автор книг «Делай как Урюпинск» и «Бренд города? 35 ответов!». Он реализовал проекты в Добрянке, Урюпинске, Костомукше, Сарове, Свияжске и других городах.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге в рамках форума «Сила бренда – экономическое будущее региона». В одном из самых гостеприимных регионов России собрались представители федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума.

Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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