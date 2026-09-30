Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области

11:25, 30 сентября 2026, ПАИ

Филиал Фонда инвестиционного развития Псковской области в Москве в составе делегации региона принял участие в выездной просветительской программе фонда «Дом.РФ» «Городские экспедиции» в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в фонде инвестразвития региона.



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области



Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области









Целью поездки стало изучение лучших практик развития городской среды и реального опыта соседей. На примере городов Новгородской области участники разбирали, как уникальное историческое наследие может стать не ограничением, а мощным драйвером развития.

В фокусе внимания оказались инструменты градостроительной политики: от региональной стратегии до генерального плана, требования к архитектурному облику и дизайн-коду территорий, институциональные модели взаимодействия (власть, жители и проектировщики – как найти баланс интересов).