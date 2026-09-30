Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области

Филиал Фонда инвестиционного развития Псковской области в Москве в составе делегации региона принял участие в выездной просветительской программе фонда «Дом.РФ» «Городские экспедиции» в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в фонде инвестразвития региона.

  • Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области
  • Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
    Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Целью поездки стало изучение лучших практик развития городской среды и реального опыта соседей. На примере городов Новгородской области участники разбирали, как уникальное историческое наследие может стать не ограничением, а мощным драйвером развития.

В фокусе внимания оказались инструменты градостроительной политики: от региональной стратегии до генерального плана, требования к архитектурному облику и дизайн-коду территорий, институциональные модели взаимодействия (власть, жители и проектировщики – как найти баланс интересов).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Эксперт Манджиева рассказала о бренде Псковской области
30 сентября 2026

Туристический продукт больше не равен набору услуг – эксперт
30 сентября 2026

2700 литров монастырской похлёбки приготовят на фестивале «Архондарик» в Печорах
30 сентября 2026

Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа
30 сентября 2026

Фестиваль «Архондарик» объединит монастыри из разных уголков России
30 сентября 2026

Адаптацию ветеранов СВО через культуру и досуг обсудят в медиацентре ПАИ
30 сентября 2026

Как защитить дачу от краж, рассказали в полиции
30 сентября 2026

Название фестиваля «Архондарик» объяснил священнослужитель

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...