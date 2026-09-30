О студенческом конструкторском бюро ПсковГУ расскажут в программе «Среда обитания»

11:17, 30 сентября 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 30 сентября, в 14:00. Собеседниками ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станут проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова и заместитель руководителя Передовой инженерной школы гибридных технологий Союзного государства Дмитрий Гринев.

Что представляет собой студенческое конструкторское бюро «Модульные приводные системы»? Чем оно занимается? Кто может стать сотрудником бюро? Какие разработки уже есть в портфолио конструкторского бюро? Есть ли интерес к этому проекту ПсковГУ со стороны предприятий региона? Насколько сложно было победить в грантовом конкурсе Минобрнауки? С какими вузами пришлось конкурировать? На что будет потрачен грант, который получило бюро по результатам конкурса?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».