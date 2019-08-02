Михаил Ведерников рассказал о службе псковских десантников в Сирии

14:06, 02 августа 2019, ПАИ

2 августа в День Воздушно-десантных войск России губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram разместил пост о службе псковских десантников в Сирии.

Глава региона отметил, что военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии ВДВ в Сирии находятся на передовой в борьбе с терроризмом. По словам Михаила Ведерникова, военные делают «большое и нужно дело - возвращают детство сирийским детям, помогают вернуться в родном дом старикам и дарят надежду на мирное будущее древней сирийской земле».

«Все вместе и каждый из наших героев в отдельности достойны глубочайшего уважения и признательности. Они - наша гордость и достойный пример для нашей молодёжи», - написал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона сопроводил пост видео и фотографиями своего визита поддержки вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым к псковским военнослужащим.