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Василий Осипов: Десантники – это мужественные люди, знающие, что такое кодекс чести и воинский долг

«Десантники - это мужественные и ответственные люди, это те, кто глубоко предан Родине, кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг, кто способен защищать интересы государства. Это элита вооружён сил», - заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, приветствуя участников конкурса «Десантный взвод». Об этом с церемонии открытия соревнований, которая проходит 3 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов отметил, что Псковская область, которая принимает конкурс во второй раз, - земля ратных подвигов Александра Невского, отважных и патриотичных солдат.

Он подчеркнул, что Международные армейские игры, в рамках которых проходит «Десантный взвод», стали доброй традицией, и число из участников ежегодно растёт, появляются свои герои.

«Убежден, что эти соревнования будут способствовать спортивному и культурному обмену между нашими странами, и укрепят военное сотрудничество между странами», - заявил вице-губернатор.

Он пожелал участникам успешных выступлений, а зрителям - великолепного праздника.

В конкурсе «Десантный взвод» участвует 21 страна: Абхазия, Алжир, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Россия Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР,  Южная Осетия.  На территории Псковской области турнир продлится до 13 августа.

Состязания пройдут в Пскове на полигонах «Завеличье» и «Кислово», и в Стругах Красных. Участникам предстоят десантирование, марш-бросок, гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой.

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