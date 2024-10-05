Названы победители открытого турнира Себежского района по настольному теннису

22:41, 05 октября 2024, ПАИ

Открытый турнир Себежского района по настольному теннису, посвящённый памяти спортсмена из Пустошки Сергея Седунова, прошёл в посёлке Сосновый Бор. Об этом пишет газета «Призыв».

Участие в турнире приняли 22 спортсмена из Великих Лук, Пскова, Опочки, Пушкинских Гор, Невеля и Себежа.

Итоги среди женщин:

1-е место – Екатерина Седунова из Великих Лук;

2-е место – Юлия Иванова из Себежа;

3-е место – Юлия Краснова из Великих Лук.

Среди мужчин: