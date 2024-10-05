Названы победители открытого турнира Себежского района по настольному теннису
Открытый турнир Себежского района по настольному теннису, посвящённый памяти спортсмена из Пустошки Сергея Седунова, прошёл в посёлке Сосновый Бор. Об этом пишет газета «Призыв».
Участие в турнире приняли 22 спортсмена из Великих Лук, Пскова, Опочки, Пушкинских Гор, Невеля и Себежа.
Итоги среди женщин:
- 1-е место – Екатерина Седунова из Великих Лук;
- 2-е место – Юлия Иванова из Себежа;
- 3-е место – Юлия Краснова из Великих Лук.
Среди мужчин:
- 1-е место – Игорь Кущ;
- 2-е место – Андрей Семченков из Великих Лук;
- 3-е место – Александр Васильев из Великих Лук.
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