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Общество

Две пары из Бежаницкого района получили медаль «50 лет совместной жизни»

Две пары из Бежаницкого района поздравил с золотой свадьбой глава муниципалитета Сергей Михеев. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Сергей Михеев поздравил супругов Анатолия и Тамару Смирновых, Николая и Тамару Макаровых.

Глава района вручил юбилярам медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пожелал им крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет семейного счастья.

Ранее сообщалось, что более 30 псковских семей получили медали «50 лет совместной жизни».

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