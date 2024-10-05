Две пары из Бежаницкого района получили медаль «50 лет совместной жизни»
Две пары из Бежаницкого района поздравил с золотой свадьбой глава муниципалитета Сергей Михеев. Об этом пишет газета «Сельская новь».
Сергей Михеев поздравил супругов Анатолия и Тамару Смирновых, Николая и Тамару Макаровых.
Глава района вручил юбилярам медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пожелал им крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет семейного счастья.
Ранее сообщалось, что более 30 псковских семей получили медали «50 лет совместной жизни».
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