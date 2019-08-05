Около 500 человек в Псковской области приняли участие в экологической акции «Вода России»

20:50, 05 августа 2019, ПАИ

Участниками ежегодной общероссийской акции «Вода России» в Псковской области в июле стали около 500 человек. Добровольцы убрали 45 км береговой линии водных объектов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Участники экологических субботников очистили прибрежную полосу у озер Серебряное, Каретное и Тоболки в Гдовском районе. В Струго-Красненском районе был убран мусор у акватории Барского, Кебского и Соседненского озер. В Опочецком районе порядок навели рядом с озерами Глубокое, Синовец и Шереховское. В Бежаницком районе очистили зону отдыха у Полистовского озера, у озер Алё и Кудеверского, а также у озера и реки Цевло. В Палкинском районе субботник прошел на Черном озере, в Куньинском районе — на озере Ордосно, в Плюсском районе — на озере Долгое. В Новоржевском районе общественники провели акцию на озерах Алё и Рахновское. Активисты из Великих Лук, Красногородска, Новосокольников и Локни привели в порядок акваторию у рек Ловать, Синяя, М.Удрай и Локня.

Организационную помощь по проведению экологических субботников участникам акции оказывали Администрации муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями.

Отметим, ежегодная общероссийская акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».