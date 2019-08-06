Михаил Пашков возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре

11:47, 06 августа 2019, ПАИ

Бывший глава Новоржевского района Михаил Пашков возглавил службу по надзору за подрядными организациями в ГБУ «Псковавтодор». С этим назначением его поздравил на состоявшейся встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Губернатор также поблагодарил Михаила Пашкова за работу в качестве главы района.

Михаил Ведерников отметил, что надзор за подрядными организациями «Псковавтодора» - это «принципиально важное направление работы» для органов власти региона. Он уверен, что Михаил Пашков сможет максимально применить имеющийся опыт, знания и компетенции.

Губернатор также заявил, что регион переходит на новую систему ведения дорожных работ, в том числе в плане контроля за качеством. Михаил Ведерников уточнил, что подрядчики должны понимать, что контроль теперь будет постоянным, объективным и «достаточно жестким там, где этого требует ситуация». Глава региона подчеркнул, что уже сейчас заметно более ответственное отношение некоторых подрядных организаций к своей работе.

Михаил Пашков поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие, добавив, что понимает серьезность всей работы. «Надеюсь, что буду полезен», - отметил Михаил Пашков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ждет в ближайшее время от Михаила Пашкова предложений по организации коллегиального контроля над качеством ремонта дорог с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств, представителей общественных организация и активных граждан.

Михаил Пашков родился в мае 1958 года. В 1985 году окончил политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «инженер-механик», в 2002 году - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист».

Трудовую карьеру начал с должности инструктора Новоржевского ДОСААФ. С 1988 года он работал главным инженером Новоржевского льнозавода. С 1990 года — руководитель дорожно-строительной организации, с 2006 по 2007 год — начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Новоржевского района, с 2007 года — директор МП «ЖКО». Пост главы Новоржевского района он занимал с 2009 года. Был переизбран в сентябре 2014 года с результатом более 70% голосов.