0
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
14:52
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
13:29
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
13:06
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
12:44
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
12:31
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Еще новости
Общество

Михаил Пашков возглавил службу по надзору за дорожными подрядчиками в Псковавтодоре

Бывший глава Новоржевского района Михаил Пашков возглавил службу по надзору за подрядными организациями в ГБУ «Псковавтодор». С этим назначением его поздравил на состоявшейся встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Губернатор также поблагодарил Михаила Пашкова за работу в качестве главы района.

Михаил Ведерников отметил, что надзор за подрядными организациями «Псковавтодора» - это «принципиально важное направление работы» для органов власти региона. Он уверен, что Михаил Пашков сможет максимально применить имеющийся опыт, знания и компетенции.  

Губернатор также заявил, что регион переходит на новую систему ведения дорожных работ, в том числе в плане контроля за качеством. Михаил Ведерников уточнил, что подрядчики должны понимать, что контроль теперь будет постоянным, объективным и «достаточно жестким там, где этого требует ситуация». Глава региона подчеркнул, что уже сейчас заметно более ответственное отношение некоторых подрядных организаций к своей работе.

Михаил Пашков поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие, добавив, что понимает серьезность всей работы. «Надеюсь, что буду полезен», - отметил Михаил Пашков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ждет в ближайшее время от Михаила Пашкова предложений по организации коллегиального контроля над качеством ремонта дорог с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств, представителей общественных организация и активных граждан.

Михаил Пашков родился в мае 1958 года. В 1985 году окончил политехнический институт имени М. И. Калинина по специальности «инженер-механик», в 2002 году - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист».  

Трудовую карьеру начал с должности инструктора Новоржевского ДОСААФ. С 1988 года он работал главным инженером Новоржевского льнозавода. С 1990 года — руководитель дорожно-строительной организации, с 2006 по 2007 год — начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Новоржевского района, с 2007 года — директор МП «ЖКО». Пост главы Новоржевского района он занимал с 2009 года. Был переизбран в сентябре 2014 года с результатом более 70% голосов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
06 августа 2019
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
06 августа 2019
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
06 августа 2019
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей

Идет загрузка...