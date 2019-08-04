Почти 330 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки

15:00, 06 августа 2019, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки восемь местных жителей стали жертвами мошенников. С их банковских карт дистанционно были списаны почти 330 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами мошенников стали жители Пскова, Великих Лук, Порхова и Острова. Им на телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. После этого злоумышленники под разными предлогами узнавали реквизиты карт и пароли, а затем списывали деньги.

Сотрудники правоохранительных органов по данным фактам проводят проверку. На данный момент стражи порядка установили, что телефоны, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Москве.