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Происшествия

Почти 330 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки

В Псковской области за минувшие сутки восемь местных жителей стали жертвами мошенников. С их банковских карт дистанционно были списаны почти 330 тысяч рублей. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жертвами мошенников стали жители Пскова, Великих Лук, Порхова и Острова. Им на телефон звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. После этого злоумышленники под разными предлогами узнавали реквизиты карт и пароли, а затем списывали деньги.

Сотрудники правоохранительных органов по данным фактам проводят проверку. На данный момент стражи порядка установили, что телефоны, с которых звонили мошенники, зарегистрированы в Москве.

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