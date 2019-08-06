Сквер у детсада «Кораблик» благоустроят в Пскове

16:25, 06 августа 2019, ПАИ

До конца года в Пскове в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят территорию между домами улицы Коммунальной, 26, улицы Народной, 27 и детсадом «Кораблик». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, перед началом работ на объекте депутат избирательного округа №8, в котором находится будущий сквер, исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, представители управления городского хозяйства и подрядной организации «Спецдор 60» встретились с жителями микрорайона.

Елена Полонская напомнила псковичам, что коллективная заявка на благоустройство территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подавалась в 2017 году. Она поблагодарила жильцов домов за то, что они тогда собрали более 700 подписей за проект. Кроме того, и. п. главы города напомнила, что в прошлом году в микрорайоне были отремонтированы опоры освещения, спилены аварийные тополя, санированы зеленые насаждения и заасфальтированы пешеходные дорожки, которые полностью повторили «народные тропы».

Она пояснила жителям микрорайона, что в этом году продолжатся благоустройства общественного пространства. В частности, будет уложена пешеходная дорожка до дома на улице Коммунальной, 28, отремонтирован проезд в торцах домов №26, 27, 29 на улице Коммунальной, создана парковка рядом с Коммунальной, 22а, отремонтирован проезд вдоль домов №29/31 и 31 на Рижском проспекте с заменой бордюра и обустройством парковочных мест. Помимо этого, у домов №24 и 28 на улице Коммунальной установят новые контейнерные площадки.

Елена Полонская также сообщила, что реализация проекта предусматривает установку урн и скамеек, детской и воркаут-площадок и обустройство зоны отдыха для пожилых людей. Она добавила, что старое игровое оборудование будет демонтировано, а ограждение детсада «Кораблик» будет заменено.

Председатель совета многоквартирного дома №28 на улице Коммунальной Алексей Ополченский отметил, что рад, что в микрорайоне появится новый сквер, где установят детскую площадку и тренажеры. «У меня маленький ребенок, ему 2,5 года, сейчас нам приходится ходить к гостинице «Рижской», чтобы поиграть. А скоро возле нашего двора появится современная детская площадка», - сказал он.

Жительница дома № 26 на улице Коммунальной Лора Яблонская отметила, что именно жители микрорайона выступили с инициативой создать сквер на территории между домами. «За последнее время проделана колоссальная работа, чтобы наше желание стало реальностью. Мы благодарны нашему депутату Елене Полонской за помощь. Благодаря ей наш проект поддержали и выделили финансирование», - подчеркнула она.

Жительница дома №27 на улице Народной Вера Симагина отметила, что место для сквера очень хорошее. «Здесь хватит места и родителям с детьми, и молодежи, и нам, пожилым людям. Каждому будет отведен свой уголок», - заметила она.

В ходе встречи жители смогли задать все интересующие их вопросы и. п. главе города, УГХ и представителям подрядчика. Прозвучали и новые предложения от жителей округа по благоустройству дворов, не вошедших в программу. Елена Полонская посоветовала гражданам готовить новые заявки и собирать подписи. Дополнительный прием начнется в управлении городского хозяйства с 1 сентября.

Также в рамках встречи было принято коллегиальное решение еженедельно собираться в будущем сквере. Это необходимо для того, чтобы контролировать ход ремонта и при необходимости корректировать действия подрядчика.

В 2019 году в Пскове благоустроят пять общественных пространств. Это «Аллея ветеранов», территория у школы №24, парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, пространство у детсада «Кораблик» и сквер «Техническая, 14. Средства на реализацию проектов выделены из бюджетов трех уровней в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда».