Более 255 псковским семьям вручили «Подарки новорожденным»

17:20, 06 августа 2019, ПАИ

Более 255 псковских семей, в которых с 1 января этого года появились на свет дети, получили в рамках губернаторской программы «Подарки новорожденным». Об этом доложила начальник территориального управления Пскова главного госуправления социальной защиты Псковской области Наталья Хачапуридзе на координационном итоговом совещании 6 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе города.

Наталья Хачапуридзе отметила, что псковские семьи очень активно идут за сертификатами, и на данный момент были выданы 255 «Подарков для новорожденных». По её словам, очереди за подарками довольно большие, поэтому соцзащита специально выделила сотрудников, которые сейчас занимаются только выдачей подарков. «Мы стараемся всех принять и оформить», - подчеркнула начальник соцзащиты.

Наталья Хачапуридзе также сообщила, что псковичи после получения «Подарков для новорожденных» оставляют благодарственные отзывы.

Региональную программу «Подарок новорожденному» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». «Подарок для новорожденного» — ещё одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить «Подарок для новорожденного» в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов будет проходить в перинатальном центре в день выписки.